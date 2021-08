Vaccino, l'orrore dell'infermiera no-vax: il siero? No, cos'ha iniettato a 8.600 persone: chi è in pericolo

11 agosto 2021 a

Quando l'orrore della realtà supera anche le peggiori fantasie. La vicenda, agghiacciante, arriva dai Paesi Bassi, dalla regione della Frisia, un distretto rurale vicino alla costa del Mare del Nord. Una storia che si lega a doppio filo con il coronavirus, con la pandemia e le sue conseguenze, quali i deliri dei no-vax.

In sintesi, ecco la storia dell'orrore: al posto del vaccino contro il Covid-19, un'infermiera iniettava alle persone che si presentavano nell'hub vaccinale una soluzione salina. E così l'infermiera della croce rossa tedesca è finita sotto accusa: secondo quanto si è appreso, avrebbe iniettato falsi vaccini a migliaia di persone. A spingerla a tale comportamento le sue paranoie circa il siero. Insomma, la tizia è una no-vax convinta.

Nel dettaglio, le autorità locali stimano in 8.600 le persone che potrebbero essere state coinvolte nel delirio dell'infermiera. Tutte le 8.600 persone sono state richiamate dalle autorità locali per le verifiche: la maggior parte di loro sono anziani, dunque tra i più esposti ai rischi del coronavirus. "Sono completamente scioccato da questo episodio", ha scritto su Facebook Sven Ambrosy, consigliere locale. E ancora, la polizia ha spiegato che l'infermiera, sui suoi canali social, si era più volte spesa in messaggi critici sull'efficacia del vaccino, messaggi in cui, al contrario, avvertiva dei presunti pericoli che si correrebbero con l'inoculazione.

