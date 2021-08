Barack Obama, focolaio dopo il party senza mascherina: 74 positivi. La replica: "Troppo presto per dirlo"

14 agosto 2021 a

Ben 74 persone sono risultate positive al Covid a Martha's Vineyard, proprio dove si è tenuta la festa di compleanno dei 60 anni dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Si potrebbe parlare addirittura di un vero e proprio focolaio scoppiato durante il party, anche se i funzionari preferiscono essere più prudenti e frenano, dicendo che è ancora "troppo presto" per sapere se le centinaia di ospiti riuniti per l'evento "senza mascherina" abbiano contribuito all'impennata dei casi.

"In questo momento non siamo a conoscenza di alcun caso collegato alla festa di Obama - ha detto al DailyMail l'agente sanitario di Tisbury e il portavoce del consiglio sanitario Maura Valley -. È un po' troppo presto e l'unico modo per saperlo è attraverso una tracciabilità completa dei contatti". C'è da dire, comunque, che centinaia di persone hanno partecipato al party nella tenuta del dem a Edgartown, arrivando da ogni parte del paese. A livello locale, inoltre, sarebbero tutti convinti che il cluster sia collegato al grande evento.

Nonostante la cautela annunciata da Obama, "dalle 300 alle 400 persone si sono presentate alla sua festa: da Jay Z e Beyoncé a Chrissy Teigen e John Legend", ha rivelato al DailyMail un membro dello staff che ha lavorato all'evento. Molti degli ospiti sarebbero arrivati ​​in aereo con un jet privato e sarebbero poi rimasti a Edgartown, dove è scoppiato il focolaio. Diverse celebrità, tra cui Bradley Cooper, hanno dormito all'Harbour View Hotel, dove in un secondo momento sei membri dello staff sono risultati positivi. L'ex presidente, comunque, ha insistito sul fatto alla sua festa ci sia stato un livello molto alto di attenzione, con i partecipanti che hanno dovuto fare il tampone per ottenere l'accesso all'evento.

