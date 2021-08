Charlene di Monaco, "perché sta per divorziare da Alberto": gola profonda dalla famiglia, un epilogo molto sgradevole

19 agosto 2021 a

Le voci su una possibile separazione tra Charlene e Alberto si fanno sempre più insistenti, segno che almeno un fondo di verità ci sarà. L’ultima confessione è arrivata da Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese di Grace di Monaco, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui afferma di aver recentemente parlato a telefono con il principe Alberto. “Il divorzio con Charlene è imminente”, è la conclusione tratta da Christa.

D’altronde l’ex nuotatrice olimpica si trova da diversi mesi in Sudafrica, dove a causa di alcune complicazioni è stata costretta a sottoporsi a tre diversi interventi chirurgici. Finora il marito e i figli sono andati a trovarla soltanto una volta, alimentando le voci di una difficile situazione coniugale. “Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile - ha dichiarato Christa in merito alla telefonata con Alberto - se ripenso al tono di voce che aveva, credo che arriveranno presto al divorzio”.

“Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada e lui ha scelto la sua”, ha aggiunto la cugina di Grace di Monaco, che non è apparsa sorpresa di questo possibile epilogo: “Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlene, che non ci si trovasse più bene”.

