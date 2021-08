Meghan Markle e Harry "trascinati in tribunale" dalla Regina Elisabetta: indiscrezione atomica, il punto più basso della Corona

23 agosto 2021 a

Da Buckingham Palace filtra una voce: la Regina Elisabetta sarebbe pronta a trascinare in tribunale il nipote Harry e la sua consorte, Meghan Markle. La Gran Bretagna starebbe per assistere, insomma, alla resa dei conti definitiva tra la Corona e i Duchi di Sussex, i "ribelli" che da un anno si sono trasferiti in California, rinunciando a oneri e onori della vita da reali, ma continuando ad attaccare i familiari svelandone gli aspetti privati più imbarazzanti. Per giunta, facendosi parecchi soldi sopra.

La guerra sarà scatenata dal prossimo libro autobiografico del secondogenito di Carlo e Diana, in uscita tra qualche mese. Secondo quanto riferito al tabloit The Sun da una "fonte reale molto vicina a Buckingham Palace", la Sovrana avrebbe perso la pazienza. "Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi", e a Palazzo si starebbero già muovendo per individuare un super legale "esperto in diffamazione" e spedire diffide alla Penguin Random House, la casa editrice che l’anno prossimo pubblicherà le memorie di Harry.

D'altronde, secondo le indiscrezioni, il prossimo libro potrebbe avere contenuti ancora più esplosivi della famigerata intervista che Harry e Meghan hanno concesso a inizio 2021 alla giornalista americana Oprah Winfrey in cui hanno svelato le angherie e le umiliazioni subite a Corte, con tanto di accuse di razzismo. La Regina si prepara al peggio e i suoi legali starebbero già valutando se ci siano o meno gli "estremi per una causa per diffamazione" contro Harry. Insomma, la pace familiare, almeno quella formalmente imposta all'opinione pubblica, sembra svanita con la dipartita di Filippo di Edimburgo, il marito della Regina e vero fulcro della Corona.

