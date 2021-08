Joe Biden, il generale Petraeus: "Mai nessuno umiliato così dopo 7 mesi", clamorosa rimozione lampo?

23 agosto 2021 a

"Gli Usa hanno fatto tanti errori all’estero, ma mai un leader era stato così umiliato in soli sette mesi dall’arrivo al potere": a lanciare questo pesante giudizio contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato il generale David Petraeus, grande stratega, colui che scongiurò la disfatta nell’Iraq sotto Bush junior. Il riferimento è, ovviamente, alla crisi in Afghanistan, dove dopo l'arrivo dei talebani si è manifestata la necessità di evacuare più cittadini possibile.

Contro il numero uno della Casa Binaca, in effetti, le critiche negli ultimi giorni sono state numerose. E non sono arrivate solo dai suoi detrattori. A puntare il dito contro di lui sono stati anche i quotidiani dem che lo avevano appoggiato al momento dell'elezione. In primis il Washington Post, dove la giornalista Emma Ashford si è chiesta: "C’è un cervello in chi dà gli ordini ai soldati?". Il Giorno fa notare che il nome di Biden non viene citato espressamente, ma è innegabile che il Commander in Chief sia lui. La stampa dem, inoltre, si chiede se - davanti alle immagini in arrivo da Kabul - la parola degli Usa sia ancora credibile".

Adesso, inoltre, ci si chiede per quanto tempo ancora Biden, 78 anni, possa rimanere a capo di una potenza come gli Stati Uniti. Per alcuni, infatti, l'ipotesi più probabile al momento sarebbe proprio quella delle dimissioni. E mentre su di lui aleggia lo spettro di una rimozione lampo, il suo gradimento va a picco.

