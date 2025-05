Romania, Georgescu al seggio con Simion: bordata alla Ue

Si vota in Romania. Si torna alle urne dopo l’annullamento delle presidenziali di novembre per presunte interferenze russe, il caso profondamente controverso che ha portato all'esclusione di fatto di Calin Georgescu, poi escluso dalla corsa elettorale. Vicenda torbida, da qualunque lato la si guardi.

Ecco, il punto è che oggi, ai seggi romeni, è accaduto un qualcosa dall'elevatissimo valore simbolico: lo stesso Georgescu si è presentato al seggio accanto a George Simion, leader di destra e favorito per la vittoria. Simion è una sorta di erede politico di Georgescu, almeno nella breve contingenza di questo controverso caso.

Un'apparizione, quella di Georgescu, silenziosa ma pesantissima, nel giorno in cui la legge vieta ai candidati di dichiarare pubblicamente il proprio voto. Una bordata, clamorosa, contro i giudici rumeni e la Ue, artefici dell'esclusione dalla corsa elettorale.

Ma non è tutto. "Ho votato Calin Georgescu", ha detto provocatoriamente Simion, insistendo sulla teoria delle "elezioni rubate". Dunque ha ribadito: "Siamo qui con una sola missione, il ripristino dell'ordine costituzionale, il ripristino della democrazia". E ancora: "Non ho altro obiettivo che il primo posto per il popolo romeno, che voglio servire. Siamo qui con un solo desiderio, fare giustizia per la Romania".