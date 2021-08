Afghanistan, "chi finanzia i talebani": banche chiuse e pochi soldi in giro, dove prendono i miliardi per evitare il collasso

24 agosto 2021 a

a

a

I talebani hanno creato non poco scompiglio col loro ingresso a Kabul una settimana fa. Prima hanno fatto promesse sui diritti civili, poi si sono smentiti a tempo record seminando violenza e terrore in tutto il Paese. A preoccupare, però, non è solo la crisi militare attuale, ma anche quella umanitaria ed economica che verrà dopo. "Se pensate che il peggio sia passato, se pensate che la situazione all’aeroporto sia tragica, vi sbagliate di grosso. Finita la crisi militare comincerà quella economica. Con le banche chiuse, senza accesso ai finanziamenti stranieri, c’è da aspettarsi una catastrofe umanitaria e un’ondata di migranti", ha detto Ajmal Ahmadi, il governatore della Banca Centrale Afghana in fuga.

Chi è Tommaso Claudi, il console-eroe che sfida i talebani. La foto sconvolgente | Guarda

Il ragionamento, espresso anche da Joe Biden, è questo: l’Afghanistan si reggeva sugli aiuti internazionali e se i talebani vogliono evitare il collasso economico e la conseguente esplosione sociale, devono rispettare l’impegno ad un "governo inclusivo" e moderare i loro atteggiamenti su donne e diritti umani. L’ex Stato filoamericano e i talebani assieme, come spiega il Corriere della Sera, incassavano rispettivamente 2,5 e 1,5 miliardi, mezzo miliardo dalla droga, un miliardo dalle miniere e il resto dalle dogane. Il grosso delle spese andava all'apparato militare. A contribuire, dal punto di vista economico, erano anche le agenzie umanitarie e le Ong sul territorio. Stando ai dati Usa, servirebbero più o meno 7 miliardi per far funzionare la macchina statale.

Kamala Harris, le chiedono dell'Afghanistan? E lei scoppia a ridere davanti ai giornalisti: figuraccia senza precedenti | Video

I talebani, in ogni caso, adesso sarebbero in grado di recuperare delle risorse, probabilmente anche senza l'aiuto americano. Diversi miliardi, scrive il Corsera, possono arrivare dai donatori del Golfo. Basti pensare che lì la stampa sostiene che soffocare l’Afghanistan togliendo gli aiuti sarebbe un errore. Altri miliardi potrebbero venire dalla Cina, che ha già messo gli occhi sulle miniere di rame, zinco e terre rare.

Roba che neanche l'Urss. Tutti gli errori dell'Occidente: perché il ritiro da Kabul è diventato un disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.