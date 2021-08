Joe Biden, Luigi Bisignani e quella notizia che mette alle corde il presidente Usa: "Si dimetterà, questo è sicuro"

29 agosto 2021 a

"Bye, bye di Joe Biden alla Casa Bianca, nessuna possibilità per Silvio Berlusconi di salire al Quirinale e Super Mario ancorato a Palazzo Chigi. È questo il quadro più realistico che si prospetta per i prossimi mesi". Così scrive, sulle colonne del Tempo, Luigi Bisignani. Su Biden si conferma il report dell'Intelligence secondo il quale il presidente degli Stati Uniti non porterà a termine il suo mandato. "L'unica variabile è se dovrà rinunciarvi per le sue condizioni di salute traballanti o se, di fronte ad un'offensiva politica talmente deflagrante, sarà lui stesso a gettare la spugna", scrive sempre Bisignani.

Ii Democratici non sanno più come gestire questa situazione che sta andando fuori controllo. L'abbandono dall'Afghanistan ha gettato nel caos le cancellerie amiche e indispettito quelle nemiche, sorprese dalla "superficialità tattica e strategica". Del tutto inadeguato anche lo stato maggiore di diplomatici, militari e uomini dell'Intelligence che si sono mossi intorno a Biden.

"E l'attacco contro un esponente di ISIS-K probabilmente più che una vendetta sarà l'ennesimo autogoal. Se Biden mollerà quindi la Casa Bianca". Inoltre, adifferenza del marzo scorso, "la stella della vicepresidente Usa Kamala Harris, esaltata dalle femministe di tutto il mondo nonostante le gaffe a getto continuo da mesi, non brilla più tanto", rimarca Bisignani. Puntando così il dito sulla disastrosa situazione del partito democratico, costretto a dover pensare a pochi mesi dall'elezione di Biden alla Casa Bianca, a come poter affrontare una eventuale caso di dimissioni.

