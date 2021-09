Kim Jong-un dimagrito di 20 chili? Altro che problemi di salute, l'assurda motivazione dietro alla dieta

03 settembre 2021 a

Kim Jong-un sempre più magro. Il dittatore della Corea del Nord è stato nuovamente pizzicato dalle telecamere e il suo fisico non è passato inosservato. La Kcna, l’agenzia stampa della Corea del Nord, ha diffuso le foto scattate con alcuni giovani ex detenuti. Qui vengono confermate le stime di inizio luglio da parte dell’intelligence di Seul (Nis), che aveva calcolato un calo di peso del leader tra i 10 e i 20 chilogrammi, escludendo le ipotesi sui problemi di salute. Per gli osservatori, infatti, la dieta di Kim potrebbe essere legata a tutt'altro.

Cosa? Semplice: alla propaganda. In particolare Kim vorrebbe mostrare al popolo la sua vicinanza. I coreani stanno infatti affrontando sfide come la crisi alimentare ed economica, inasprite dalla pandemia del Covid-19 e dalle sanzioni per le turbolenze missilistiche e nucleari. Intanto durante l'incontro con i detenuti Kim ha tenuto per mano ciascuno dei giovani "che si sono offerti volontari per lavorare in settori difficili e impegnativi con grande consapevolezza ed entusiasmo per glorificare la loro giovinezza”.

Quei giovani, che "erano rimasti indietro rispetto agli altri, si sono resi conto della gratitudine del Partito dei Lavoratori e del sistema socialista che li ha abbracciati e allevati, offrendosi volontari per lavorare nei posti più difficili e impegnativi". Questo è quanto diffuso da una nota di resoconto.

