Lotteria, vince 27 milioni e si ammazza: "Ecco perché lo faccio", dopo la ricchezza il più terrificante dei drammi

Immaginate di vincere 27 milioni di sterline e di essere infelici una volta averli incassati. È esattamente quando accaduto a Margaret Loughery, una 56enne irlandese di Belfast che si è tolta la vita otto anni dopo aver centrato la vincita che aveva sempre sognato. Questa donna non si immaginava però che 27 milioni sarebbero stati l’inizio dei suoi problemi e che l’avrebbero spinta al suicidio.

“Se c’è un inferno, ci sono stata - aveva dichiarato tempo fa in un’intervista in cui aveva palesato tutto il suo malessere - mi pento di aver vinto alla lotteria. Ero una persona felice prima, ma la vincita ha distrutto la mia vita”. Negli ultimi anni aveva sfogato le sue sofferenze nell’alcolismo, che l’aveva condotta in un vero e proprio tunnel senza via d’uscita. E pensare che quando comprò quel biglietto fortunato era appena stata in un ufficio di collocamento in cui era andata a cercare lavoro: viveva soltanto grazie a un sussidio di 58 sterline a settimana. Ne vinse 27 milioni, un colpo di fortuna che la donna aveva voluto festeggiare donando la metà della cifra in beneficenza.

Poi aveva acquistato un bungalow, un pub e un ex mulino trasformato in centro ricreativo. Pare che avesse ancora 5 milioni da parte, una cifra davvero considerevole, ma che non bastava a placare un malessere più profondo: era senza marito né figli, soffriva molto la solitudine e ripeteva spesso che tutti quei soldi non avevano senso dato che non aveva nessuno con cui condividerli.

