Afghanistan, si prendono a pugni tra loro per il governo: leader in ospedale, che roba sono i talebani

15 settembre 2021 a

Primi litigi tra i talebani. Ricorrono infatti voci su un diverbio tra i moderati legati al vice-premier Abdul Ghani Baradar e i più radicali vicini al ministro degli Interni Sirajuddin Haqqani. Botta e risposta che a Kandahar smentiscono in fretta e furia e liquidano come "invenzioni", aggiungendo che bisogna stare "attenti ai giornalisti che si accaniscono a criticare i talebani". Eppure, come scrive il Corriere della Sera, le notizie che circolano sembrano essere più reali che mai. Baradar, a detta di alcuni, sarebbe addirittura rimasto ferito (qualcuno suggerisce che potrebbe essere persino stato ucciso) durante uno scontro con gli avversari.

Al centro della polemica con ogni probabilità la formazione del nuovo gabinetto e la divisione dei poteri che ne è seguita. Lo scontro - riporta la Bbc citando una foto anonima - sarebbe stato tra Baradar e il ministro dei Rifugiati, Khalil ur-Rahman Haqqani, mentre i rispettivi seguaci si prendevano a pugni.

Un avvenimento che avrebbe addirittura portato Baradar a decidere di lasciare Kabul per raggiungere Kandahar. Altrettanto evasivo Haibatullah Akhunzada, il leader del movimento dal 2016, che però non è mai stato in visto in pubblico, neppure dopo la presa di Kabul a Ferragosto con cui i talebani hanno cacciato l'esecutivo precedente.

