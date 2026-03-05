Misty Roberts, sindaca condannata per violenza sessuale sull'amico 16enne del figlio

Una vicenda scabrosa, che sta sconvolgendo la cronaca americana. Misty Roberts, ex sindaca di DeRidder, cittadina della Louisiana, è stata condannata per violenza sessuale nei confronti di un ragazzino di 16 anni, amico di suo figlio. Ora la donna è in attesa di sapere la sua pena: rischia fino a 10 anni di carcere, oltre al già certo inserimento nel registro pubblico dei sex offender. Il giorno del verdetto definitivo è il 17 aprile.

I fatti sono avvenuti nel 2024. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al termine di una festa privata organizzata in una villa con piscina, la donna avrebbe approfittato della evidente ubriachezza del giovane, avvicinandolo e portandolo poi in una stanza al piano superiore della villa. La vittima era in stato di semi-incoscienza, non in grado di intendere e di volere, vomitava a causa della quantità di alcool ingerito. Questo suo stato non avrebbe fermato la signora Roberts, al contrario.

Il processo si è consumato in un clima di grande imbarazzo, dal momento che in tribunale sono stati sentiti come testimoni anche i figli della ex sindaca, presenti alla festa. Non ci sono testimoni della violenza sessuale, ma solo conferme del fatto che la donna matura si fosse appartata con il 16enne. A incastrare la Roberts, però, un messaggio inviato a uno dei suoi figli in cui chiedeva al giovane di "mentire" per proteggerla. Non solo: nelle ore successive all'aggressione sessuale, la donna avrebbe ordinato online un contraccettivo d'emergenza con consegna a domicilio.

Quei fatti hanno segnato la fine della carriera politica della prima cittadina, costretta a dimettersi nel bel mezzo del suo secondo mandato alla guida della cittadina di 10mila abitanti. Grazie a una cauzione da 75mila dollari aveva ottenuto la libertà vigilata. Ora la sentenza che non le lascia speranze.