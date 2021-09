Harry compie gli anni, il "tristissimo messaggio" di auguri di William e Kate: "Il segno lampante della rottura"

16 settembre 2021 a

Quando si parla di Harry e Meghan Markle, anche un tweet di auguri può essere scambiato per il segnale della "rottura definitiva". Le acque nei dintorni di Buckingham Palace sono sempre agitate, d'altronde. Il secondogenito di Carlo e Diana, duca di Essex che da un anno ha di fatto strappato con la Famiglia reale, ha appena compiuto 37 anni. Un compleanno in sordina, senza grandi fasti né celebrazioni ufficiali, visto che per scelta è scappato da Londra e alla vita di Corte per ritirarsi "in privato" (si fa per dire) insieme alla moglie e ai due figli a Santa Barbara, in California. Lontano dalla Corona, ma sempre al centro del gossip reale e dei riflettori.

Così non è di certo passato inosservato (d'altronde, come avrebbe mai potuto?) il messaggino del fratello William, erede al trono d'Inghilterra, e della cognata Kate Middleton, che gli hanno fatto "la festa" via Twitter attraverso il loro profilo ufficiale, quello dei Duchi di Cambridge. Una foto di Harry sorridente, da solo, e una didascalia laconica e stringata: "Buon compleanno Principe Harry", con l'emoticon di un palloncino. Solitario, tristissimo. D'accordo, come insegna la Regina Elisabetta frizzi e lazzi non si addicono a una testa coronata, e di Filippo di Edimburgo ce n'era solo uno.

Ma se davvero, come scrivono autorevoli fonti vicine ai Windsor, sono William e Kate a tessere il filo della mediazione per riavvicinare la famiglia, magari un po' più di calore e di "poesia" non sarebbero guastate. Anche perché nel mondo dei social basta un gesto sbagliato, come degli auguri troppo freddini, per scatenare le illazioni. E infatti sono gli stessi esperti a sottolineare la delusione: "Gli auguri di compleanno da parte dei Cambridge testimoniano quanto la relazione sia deteriorata negli ultimi dodici mesi". Auguri.

