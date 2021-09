Benzinaio al cliente: "Metta la mascherina". Lui gli spara e lo uccide: "Sono stressato"

20 settembre 2021 a

Orrore e follia al tempo del Coivd. Una storia agghiacciante che arriva dalla Germania, a Idar-Oberstein, nel Land della Renania-Palatinato. A una stazione di servizio, il cassiere di 20 anni ha ripreso un cliente, chiedendogli di indossare la mascherina, così come previsto al chiuso. E l'uomo ha dato fuori di matto: è tornato a casa sua, ha preso un fucile, dunque si è nuovamente recato alla stazione di benzina e ha ucciso il ragazzo.

L'omicida è un 49enne, il fatto risale a sabato sera. Il killer si era presentato in cassa con una confezione di sei birre. Ma il cassiere si è però rifiutato di servirlo perché non portava la mascherina. A quel punto l'uomo se ne è andato, per tornare un'ora dopo, questa volta con la mascherina, che però ha sfilato al momento di pagamento. Così il 20enne gli ha nuovamente chiesto di indossare il dispositivo e il folle, per tutta risposta, gli ha sparato e lo ha ucciso. L'omicida è stato poi arrestato nella mattinata di domenica.

Una volta preso in consegna, l'uomo ha confessato l'omicidio, "giustificandosi" spiegando di essere molto stressato per la pandemia. E ancora, ha detto di sentirsi all'angolo e di dover dare un segnale. Un pazzo. E omicida.

