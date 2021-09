Gabby Petito, "per quattro volte": violento raptus fidanzato ristorante, poco prima di morire...

23 settembre 2021 a

Gabby Petito è stata vittima di un omicidio. E questa è al momento l'unica certezza. Su tutto il resto è ancora mistero. Con ogni probabilità l'influencer è stata uccisa dal compagno Brian Laundrie, che è sparito. Prima della morte della ragazza, il fidanzato avrebbe avuto una accesissima discussione con i camerieri di un ristorante tex-mex nel Wyoming per il conto. Una lite violenta che avrebbe spinto Gabby a scusarsi per il comportamento del ragazzo. E' quanto raccontano alcuni i testimoni. Nina Celie Angelo di New Orleans ha ricordato l'incidente del 27 agosto a Jackson Hole durante un'intervista con Fox News. La Angelo, fotografa, era con il suo ragazzo, il consulente finanziario Matthew England, quando si sono fermati a pranzare da Merry Piglets tra l'una e le due del pomeriggio, riporta il Messaggero.

"Abbiamo già parlato con le autorità della situazione e non ci è permesso commentare ulteriormente", ha detto mercoledì al Daily Mail un dipendente del ristorante. La coppia mentre cenava al ristorante ha assistito a una conversazione ad alta voce nella quale Laundry urlava contro i camerieri ed era "molto aggressivo". Secondo le testimonianze, il giovane ha lasciato il ristorante e poi è tornato circa quattro volte. Alla fine è entrata la giovane donna che era con lui al ristorante per scusarsi del suo comportamento.

"Sì, possiamo confermare che Gabby e Brian erano nei Merry Piglets. Abbiamo già informato l'FBI e ne sono a conoscenza. Gli stiamo lasciando fare il loro lavoro e rispettiamo la famiglia di Gabby e non abbiamo altro da commentare". Laundrie, che è considerato l'ultima persona ad aver visto viva Gabby Petito, è scomparso da giorni.

