Principe Carlo umiliato ancora dalla Regina Elisabetta: "Non si farà". Soldi, alla canna del gas: ma...

La Regina Elisabetta boccia il figlio, il principe Carlo, ancora una volta. L'erede al trono, infatti, aveva proposto di trasformare Buckingham Palace in una sorta di museo. Ma la sua idea avrebbe fatto storcere il naso alla madre, la quale non avrebbe nessuna intenzione di accogliere turisti nella sua dimora. Pare, però, che il principe di Galles non sia disposto a mollare. Il suo desiderio, una volta diventato re, sarebbe quello di aprire tutte le residenze reali al pubblico.

L'accesso sarebbe illimitato, per tutto l’anno, e consentirebbe l'ingresso in tutti gli spazi, anche quelli finora rimasti chiusi ai turisti. Tutto dovrebbe diventare un museo, secondo Carlo: da Clarence House, la dimora in cui l’erede vive con Camilla Parker Bowles, al Castello di Windsor, da Sandringham a Balmoral fino a Buckingham Palace. Ma è proprio sulla sorte del Palazzo Reale inglese che si sarebbe accesa una forte discussione a corte.

L'obiettivo dell'erede al trono è quello di avvicinare la Corona alle persone dopo i recenti scandali di cui si sono resi protagonisti il principe Andrea e i duchi di Sussex. Ma ci sarebbe dell'altro: Carlo avrebbe bisogno anche di alcune entrate. La pandemia, infatti, ha stravolto pure la monarchia, impegnata al momento in un restauro di Buckingham Palace, approvato nel 2016, che si porterà via ben 369 milioni di sterline fino al 2027. La proposta di Carlo, però, avrebbe incontrato il veto della Regina. "Non è molto entusiasta di quella particolare idea e crede che debba rimanere una residenza di famiglia. Sua Maestà si dividerà tra il Castello di Windsor, che considera la sua base principale a Londra e, una volta restaurato, Buckingham Palace, dove trascorrerà dai due ai quattro giorni a settimana”,. ha detto all'Express l’esperto reale Neil Sean.

