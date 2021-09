Harry e Meghan? I soliti sboroni: altro che reali, lo sfregio inaudito dei "divi" al sindaco di New York

23 settembre 2021 a

Prima uscita pubblica per Harry e Meghan dopo i dissidi con la royal family. I duchi di Sussex sono impegnati in un viaggio di tre giorni a New York. Prima tappa il One World Observatory della Freedom Tower. Al loro arrivo, i due sono scesi da un Suv scuro e sono saliti al 100esimo piano del grattacielo (alto 102 piani) sorto accanto a dove si ergevano le Torri Gemelle. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che sono arrivati con un ritardo di ben 15 minuti all’appuntamento con il sindaco Bill de Blasio e la governatrice dello stato Kathy Hochul.

Dopo l’incontro, c'è stata la visita al memoriale dell’11 settembre. Sabato sera, invece, sono attesi al concerto Global Citizen Live, che si terrà al Central Park. A esibirsi saranno, tra gli altri, i Coldplay, Lizzo e Jennifer Lopez. L'evento è stato organizzato per promuovere l’uguaglianza vaccinale. Per la sua uscita pubblica non da reale, Harry appare in giacca e cravatta con camicia bianca, mentre l’ex attrice 40enne sfoggia un look blu scuro sobrio, ma costoso, che il settimanale Oggi definisce "da manager": giacca, maglia a collo alto, pantaloni morbidi e scarpe col tacco firmate Acquazzura da oltre 500 euro. Infine i capelli raccolti.

La coppia è partita senza figli: i piccoli sono rimasti nella villa californiana da 14 milioni. Intanto impazza già la polemica sul viaggio dei Sussex. Alcuni, per esempio, si sono chiesti se i due, tanto impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici, siano arrivati a New York da Los Angeles con un volo di linea o con un più inquinante jet privato. E poi non mancano commenti del tipo: “Che strano, l’America ha combattuto tanto per liberarsi dalla monarchia inglese…”. Oppure: “Britannici, riprendeteveli!”.

