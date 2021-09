Regina Elisabetta, "la sua posizione sul Black Lives Matter": fuga di notizie da Windsor, Harry e Meghan in grosso imbarazzo

10 settembre 2021 a

Tra i sostenitori del movimento anti razzista denominato Black Lives Matter figurano anche la regina Elisabetta e la famiglia reale. A confermarlo è Sir Ken Olisa, l’assistente personale descritto come il più vicino alla sovrana, nonché il primo uomo di colore a occupare la carica di Lord-Lieutenant for London. Intervistato dall’emittente inglese Channel 4, Sir Ken ha rivelato di aver discusso sul tema del razzismo con i membri della famiglia reale.

In particolare in relazione all’omicidio di George Floyd, che negli Stati Uniti ha poi dato il via al movimento anti razzista. L’assistente personale della regina ha assicurato che i membri della famiglia reale condividono gli stessi valori di quanti lottano affinché violenze e discriminazioni non si ripetano: a Windsor la speranza è che i sudditi di sua maestà seguano l’esempio. L’intervento di Sir Ken ha un peso specifico non indifferente, dato che alcuni membri della famiglia reale erano stati tacciati di razzismo dal principe Harry e Meghan Markle.

Era accaduto nell’ormai celebre intervista rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey: in quelle dichiarazioni risiedono gran parte degli screzi (irrisolvibili?) tra i reali e la coppia “ribelle”. Buckingham Palace era intervenuto per difendersi dalle accuse buttate lì da Harry e Meghan e anche il principe William aveva affermato con forza che “non siamo affatto una famiglia di razzisti”.

