Meghan Markle, schiaffo alla miseria: indossa questi gioielli per farsi fotografare, quanto valgono

Meghan Markle e Harry non se la passano per niente male dal punto di vista economico. Lo ha rivelato il Daily Mail, che ha letteralmente fatto i conti in tasca ai duchi di Sussex dopo il tanto chiacchierato servizio fotografico sulla rivista Time. La coppia, infatti, si è lasciata scattare diverse foto dal fotografo Pari Dukovic nella loro villa di Montecito, in California. A far discutere è stata soprattutto l'immagine in copertina, nella quale la Markle - vestita di bianco - spicca oscurando suo marito, vestito invece di nero.

Ma non è tutto. L'ex attrice americana è stata fortemente criticata anche per aver indossato 450mila euro in gioielli per la cover del Time. L’orologio Cartier di Diana, infatti, vale 23mila sterline, gli orecchini 3mila, il braccialetto regalatole da Harry quasi 7mila. A tutto questo va aggiunto anche l’anello di fidanzamento che il principe le ha donato per chiederle la mano e che vale 350mila dollari.

Diversi tabloid si stanno chiedendo adesso se l’immagine di donna inarrivabile stia rovinando la reputazione di Harry. Infatti, nei sondaggi la coppia scende sempre più in basso in termini di popolarità. Quando i Sussex sono scappati dalla Corona per rifugiarsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, la loro popolarità era al culmine: secondo l’esperta Daniela Elser milioni di americani si erano schierati dalla loro parte nella battaglia con la Famiglia Reale. Tuttavia, col passare del tempo, alcuni atteggiamenti della Markle avrebbero infastidito non poco il popolo degli Stati Uniti.

