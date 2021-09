Meghan Markle e Harry per "beneficenza" a New York? Gioielli, vestiti e hotel: come campano veramente, indiscrezioni esplosive

26 settembre 2021 a

Nuove polemiche in arrivo su Harry e Meghan Markle. I Duchi di Essex sono a New York e tra un evento di beneficenza e una conferenza sull'equità della distribuzione dei vaccini nel mondo gli ex reali d'Inghilterra sembrano trattarsi benino. La coppia, scappata da Londra nell'estate del 2020 confermando così la fragorosa rottura familiare nella Corona,ha deciso di alloggiare al lussuosissimo Carlyle Hotel, nell'Upper East Side, struttura alberghiera tra le preferite dai Windsor. Peraltro, fanno notare gli esperti di cose reali, mentre discettava di Covid, vaccini e giustizia sociale, l'ex attrice della serie tv Suits sfoggiava un abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e gioielli di Cartier per un valore di 35mila dollari. Insomma, non proprio all'insegna dell'understatment della Regina Elisabetta.

Il Carlyle Hotel, ricordano sempre gli esperti di Buckingham Palace e dintorni, aveva già ospitato Lady Diana, Carlo e Camilla nel 2005, Kate Middleton e William nel 2014. Costo di una camera? "Solo" 1.500 dollari a notte. D'altronde, siamo in un 5 stelle nel cuore della Grande Mela, francamente impossibile aspettarsi di meno.

La coincidenza imbarazzante per il secondogenito di Carlo e Diana e per sua moglie, però, è proprio la motivazione che li ha portati a New York dalla loro casa di Santa Barbara, buen retiro californiano. Solidarietà e beneficenza appunto, che li ha portati anche ad essere nel pubblico del concerto benefico Global Citizen Live di Central Park. "Questa pandemia – hanno spiegato - è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani. Crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato". Detto da loro, è significativo. Oppure imbarazzate, visto il contesto. Dipende dai punti di vista.

