Principe Filippo insultato: "Vecchio, smamma". Orrore davanti al nipote William, spunta il video della vergogna

Un documentario per ricordare il principe Filippo, scomparso a 99 anni lo scorso aprile. Si chiama "Prince Philip: The Royal Family Remembers” e la famiglia reale lo diffonderà il 22 settembre per condividere insieme agli inglesi e al mondo intero le storie più divertenti ed emozionati sul duca di Edimburgo. Uno dei racconti più toccanti è quello fatto dal nipote William: il duca di Cambridge e il principe Filippo si trovavano a Balmoral per la cerimonia per il “Duke of Edinburgh Award”, il premio intitolato al duca di Edimburgo e destinato a giovani talentuosi.

Quando nonno e nipote videro alcuni ragazzi che avrebbero partecipato all’evento, si avvicinarono e Filippo chiese: “Come va?”. I giovani risposero: “Smamma vecchio!”. E il principe non poté fare altro che dire: “Ah, i giovani di oggi”. Ugualmente commovente il ricordo del figlio Carlo. L'erede al trono ha raccontato di aver parlato al telefono col padre per l’ultima volta l’8 aprile 2021, 24 ore prima che Filippo morisse. Carlo disse al duca: “Stiamo preparando il tuo compleanno, papà”. “Devo essere vivo per festeggiare”, rispose il duca con ironia. Carlo, pur sapendo che il tempo stava per scadere, cercò di alleggerire la tensione: “Sapevo che l’avresti detto!”.

Tra i reali che hanno ricordato Filippo ci sono proprio tutti: la principessa Anna e il principe Edoardo, ma anche Harry, il duca di Sussex. Non ci sono invece Meghan Markle e Kate Middleton: questo perché per realizzare il tributo al principe si è deciso di privilegiare i ricordi dei suoi discendenti diretti. Grande assente la regina Elisabetta, che probabilmente vuole ricordare il duca in privato.

