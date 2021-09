Lotteria, vince ma muore annegato prima di ritirare i soldi: la surreale fine di quest'uomo

29 settembre 2021 a

Una vera e propria beffa per Gregory Jarvis. L'uomo di Caseville, negli Stati Uniti, è morto annegato dopo aver vinto alla lotteria. Il suo corpo è stato trovato lungo una spiaggia privata nella baia di Saginaw. Stando alle prime ricostruzioni Gregory stava legando la sua barca quando è scivolato ed è caduto sbattendo la testa, per poi finire in acqua perdendo la vita. In tasca gli agenti hanno trovato il ticket vincente: il jackpot del valore di 45.000 dollari.

La vittima aveva alla lotteria al Club Keno al Dufty's Blue Water Inn a Caseville il 13 settembre ma era in attesa di sbrigare delle pratiche burocratiche per ritirare la somma. Infatti la Michigan Lottery Commission richiede che i vincitori di premi superiori a 600 dollari debbano fornire un documento d'identità con foto e la loro tessera di previdenza sociale per poter riscuotere le loro vincite.

Ma la sfortuna si è abbattuta su Gregory che non ha fatto in tempo a riscuotere il denaro. Una storia senza precedenti che in queste ore sta facendo il giro della Rete tra i tanti, tantissimi, utenti stupiti. Al momento la famiglia dell'uomo è rimasta in silenzio senza commentare o aggiungere dettagli sull'accaduto.

