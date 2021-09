Angela Merkel e Joachim Sauer separati, indiscrezione sul marito "fuggito" in Italia: "Chi è l'altra donna"

30 settembre 2021 a

Desiderava, una volta uscita dalla scena politica, dedicarsi al marito, passare del tempo con lui, finalmente, nella casa di campagna in Uckermark, o in Sud Tirolo. Ma secondo alcune indiscrezioni Angela Merkel starà ancora da sola. Molti media tedeschi, infatti, rivelano che la coppia è in crisi e che le strade della Cancelliera, 67 anni, e del professor Joachim Sauer, di 72, potrebbero presto prendere direzioni diverse.

Secondo Focus online, ripreso da Il Messaggero, Sauer, celebre scienziato di chimica quantistica, e professore emerito alla Università Humboldt di Berlino, ha accettato un'offerta dell'Accademia delle Scienze a Torino e da giugno ha assunto l'incarico di visiting professor. Quindi i due dovranno stare lontani. Sauer trascorrerà la maggior parte del suo tempo nel capoluogo piemontese, dove c'è soddisfazione per il nuovo acquisto: "È un professore molto stimato nelle Scienze, siamo lieti di poter collaborare", recita il comunicato ufficiale. "Naturalmente il prof. Sauer sarà invitato da noi a seminari e conferenze, ha accolto subito il nostro invito e ne siamo felici e orgogliosi".

Ma attenzione. Perché secondo la rivista Freizeitwoche che riportava la stessa notizia ora la domanda è se la cancelliera adesso seguirà il marito in Italia o "se sarà presto la donna più sola del mondo e dovrà vivere senza di lui". Addirittura, riferiva anche di voci di una presunta relazione del professore "con una graziosa collega italiana": "Che abbia a che fare con la sua nuova vita a Torino?".



