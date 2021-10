Rae Nemetsky: "Sono sposata ma vado a letto con altri uomini. E mio marito...", confessione scabrosa

01 ottobre 2021 a

Rae Nemetsky, 22 anni, ha scatenato un dibattito sui social dopo la sua confessione di essere una "hotwife", ovvero di avere rapporti intimi con altri uomini con il consenso di suo marito. La differenza tra questa situazione e una coppia aperta è che il marito avrebbe scelto di rimanerle fedele. Una volta si sarebbe detto "cornuto".

Tant'è, Riporta Today che la giovane vuole diffondere qualche dettaglio in più sul suo stile di vita che - a quanto dice - rende la sua unione matrimoniale molto felice. Rae sostiene che sia stato proprio il marito a chiederle di andare a letto con altri uomini. Le richieste sono andate avanti per quasi un anno. Ad una condizione: che gli incontri occasionali si mantenessero tali.

"In genere questo di stile di vita non è scelto dalla donna, ma dall'uomo - svela lei su TikTok -. È un tipo di fantasia più tipico degli uomini. Ho provato quando mi sentivo pronta, perché sapevo che lo avrei fatto felice". Il marito comunque "non mi farebbe mai fare nulla con altre persone se non me la sentissi. Io comunque scelgo tutto: decido io chi incontrare".

E ancora: "Se c'è il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da quel che facevo quando ero single, la grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno, e so che è felice al pensiero di quel che faccio".

