Bungee jumping, tragico errore: madre di 33 anni muore davanti ai suoi figli. Immagini molto forti

Una tragedia sotto agli occhi dei figli. La 33enne Yevgenia Leontyeva è morta mentre faceva bungee jumping. La donna si è lanciata dal tetto di un hotel a Karaganda, in Kazakistan in un salto sportivo "a volo libero con la corda". A immortalare quanto accaduto un video, in cui si vede Yevgenia legata avanzare verso il bordo del tetto. Poi il salto. Ma una corda di supporto nn è stata adeguatamente fissata all'albero e la 33enne è precipitata per 25 metri.

La donna sarebbe stata trascinata per qualche metro prima di sbattere contro un muro. Yevgenia, amante dell'avventura, una saltatrice esperta, è stata portata d'urgenza in ospedale dove è stata operata per gravi ferite alla testa, ma è morta poco dopo. Nel filmato che riprende l'accaduto si sentono anche le urla dei presenti e quelle di un'amica che avrebbe dovuto saltare dopo di lei.

Al momento si cerca ancora di capire se la caduta è stata causata dalla corda non agganciata bene o se è stata provocata dall'impossibilità di questa di reggerla. In ogni caso, assicura chi c'era, il salto è stato autorizzato prima che un organizzatore avesse il tempo di fissare la corda su un albero." Poco prima del tragico evento Yevgenia e la sua amica si mostravano entusiaste dell'esperienza: Vivilo" e "Voleremo", dicevano in alcune storie pubblicate sui social.

Qui il video della caduta di Yevgenia pubblicato da The Sun

