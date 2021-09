British Airways, donna collassa in aereo: atterraggio d'emergenza, "come è morta". Il finale peggiore

22 settembre 2021 a

a

a

Un aereo della British Airways è stato costretto a eseguire un atterraggio di emergenza in Uzbekistan dopo che una passeggera ha iniziato ad avere dei seri problemi di salute a bordo. Tuttavia, poco dopo l'arrivo nella capitale, a Tashkent, l'83enne non ce l'ha fatta ed è morta. Il volo BA260 era partito da Islamabad, in Pakistan, alle 00:38 di mercoledì ed era diretto all'aeroporto di Londra Heathrow. Tuttavia, stando a quanto riportato dai media uzbeki, il Boeing 777 è stato costretto a uno stop straordinario esattamente due ore e 50 minuti dopo l'inizio del volo.

Sesso orale ad alta quota? "A maggio, stesso aereo e stessa tratta": bionda scatenata, altro video-scandalo | Guarda

Dopo l'atterraggio in Uzbekistan, anche gli altri passeggeri sono scesi dall'aereo e sono rimasti in attesa al terminal di Tashkent. "Siamo molto dispiaciuti, questo volo è stato dirottato a Tashkent", si legge in un messaggio riportato dal tracker di volo della British Airways. L'identità e la nazionalità della donna, al momento, non sono state rese pubbliche. Un funzionario dell'aeroporto ha detto all'agenzia di stampa russa Tass che la passeggera si era "sentita male e il capitano ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza a Tashkent".

Ryanair, fanno se*** orale in aereo: il passeggero accanto filma tutto, ecco il video dello scandalo

"Subito dopo la passeggera è morta", avrebbe detto il funzionario. Il volo, tra l'altro, ha subito un ulteriore ritardo dopo che è emerso anche un "problema tecnico", secondo i media uzbeki. E infatti si è reso necessario l'intervento di un ingegnere locale per riparare una pompa malfunzionante. Dopo le riparazioni, però, è terminato pure l'orario di lavoro dell'equipaggio. Così è stato detto loro di riposare prima di riprendere a volare.

Alitalia allo sbando, "evitate i bagagli in stiva": cosa c'è dietro il messaggio, scenari inquietanti per chi vola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.