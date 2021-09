Fidanzati morti all'improvviso a pochi giorni di distanza. Erano tornati da Tenerife, sconvolgente sospetto

24 settembre 2021 a

Sono morti improvvisamente a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. È la tragica storia di una giovane coppia irlandese, lei era incinta, al sesto mese di gravidanza. Prima è morto lui, Dale Hannon, 21 anni, deceduto improvvisamente il giorno dopo il loro ritorno dalle vacanze estive trascorse insieme a Tenerife, alle Canarie, in Spagna.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Otto giorni dopo la morte di lui, infatti, è stata trovata senza vita anche lei, la 26enne Chloe Higgins, incinta di sei mesi. La giovane è morta nella sua casa di Limerick, in Irlanda, venerdì scorso. Una storia staziante. La donna, peraltro, lascia anche le sue due figlie avute da una precedente relazione, Tia e Charley.

E' ancora mistero sulle circostanze della loro morte, che non sono state rese note. L'unica cosa che fa pensare quantomeno ad un gesto volontario di lei è l'omelia del prete che ha celebrato i funerali a Limerick. Durante le esequie di Dale, infatti, il parroco ha esortato i giovani a chiedere aiuto in caso di difficoltà psicologiche. "Aiutatevi. Va bene essere vulnerabili, va bene non sentirsi al meglio nel nostro viaggio nella vita. Ma per favore guardatevi intorno. Fatevi aiutare perché c’è chi vi ascolta".

