Principe William, "una minaccia per la famiglia". Abusi e pedofilia, fa il nome: reali inglesi nel caos

11 ottobre 2021 a

a

a

Una "minaccia" per la reputazione della famiglia reale: è questo ciò che William pensa del principe Andrea, dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Secondo, il primogenito di Carlo e Diana, inoltre, lo zio non dovrebbe mai più tornare alla vita pubblica. Lo scrive il Sunday Times, citando una fonte anonima vicina al duca di York. Un pensiero condiviso anche da altri reali, come il principe Carlo e i fratelli Edward e Anna.

"Harry e Meghan cacciati dal party", il loro ultimo sfregio a Lady Diana: mai così in basso

La presunta decisione condivisa da molti membri della royal family sarebbe stata presa sulla scia dello scandalo di pedofilia che vede Andrea chiamato in causa da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario Jeffrey Epstein. La ragazza, infatti, come riporta l'Ansa, ha avviato un'azione legale a New York contro il principe, affermando di essere stata messa di fatto "a disposizione" del duca di York, quando lei era 17enne, in tre distinte occasioni.

Harry "stava per piangere". Oscurato da William e umiliato in chiesa: "Affronto nero su bianco"

Gli incontri incriminati sarebbero avvenuti in diverse proprietà del finanziere: a Londra, New York e in una sua residenza alle Isole Vergini. Il principe, invece, ha sempre respinto le accuse. Inoltre, pare che una delle poche che lo stia aiutando davvero da questo punto di vista è la madre, la regina Elisabetta. Quest'ultima, infatti, stando a quanto riportano i tabloid, starebbe pagando le spese legali del figlio, anche a costo di danneggiare l'immagine sua e della Corona.

"Dove passeranno il Natale Meghan e Harry". Bomba sulla Regina Elisabetta: una trappola?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.