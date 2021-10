Cina, missile ipersonico fa il giro della Terra. Panico 007 Usa: "Non abbiamo idea di come abbiano fatto"

18 ottobre 2021 a

La Cina ha sconvolto gli 007 americani dopo aver testato un missile ipersonico con capacità nucleare. Secondo fonti del Financial times, il test è avvenuto ad agosto e il missile ha circumnavigato il globo prima di dirigersi verso il suo obiettivo. Questo dimostra "una capacità spaziale avanzata che ha preso di sorpresa l'intelligence Usa". Secondo tre fonti citate dal giornale, il missile ha mancato l'obiettivo di circa 24 miglia, ma secondo due delle fonti il test ha mostrato che la Cina ha fatto sorprendenti progressi sulle armi ipersoniche e da questo punto di vista è ben più avanzata di quanto gli Usa avessero realizzato.

Usa, Russia e Cina stanno sviluppando armi supersoniche, inclusi cosiddetti "glide vehicles". Volano a una velocità cinque volte superiore a quella del suono, più lenti di un missile balistico ma non seguono la traiettoria fissa parabolica di un missile balistico e sono manovrabili, il che li rende più difficili da tracciare.

"Non abbiamo idea di come abbiano fatto", sarebbe stata la prima reazione degli 007 americani. Sono due le principali preoccupazioni di Washington: la coincidenza del test con le crescenti minacce cinesi verso Taiwan e il fatto che il nuovo missile sia in grado di sorvolare il Polo Sud, imponendo una revisione del sistema di difesa missilistico finora concentrato sulla regione artica in chiave anti-russa. Le notizia che arrivano dal Paese del Dragone impongono poi gli Usa ad accelerare a loro volta sul fronte dei missili ipersonici, nonostante i costi proibitivi.

