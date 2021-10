Cleo Smith come Maddie McCann? Terrore in campeggio, che fine ha fatto la bimba di 4 anni

19 ottobre 2021 a

a

a

Ci fa ripiombare nell'incubo della vicenda di Maddie McCann, la scomparsa di una bambina di 4 anni che da giorni tiene l'Australia nella più totale angoscia. Da quattro giorni si sono perse le tracce della piccola Cleo Smith. L'ultima volta è stata vista mentre dormiva nella tenda che la sua famiglia aveva piantato in un campeggio a McLeod, a circa 900 chilometri a nord di Perth, nello stato della Western Australia. Ellie, la madre della bimba, ha detto che la figlia era nella loro tenda nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, intorno all'1.30. Al suo risveglio, alle 6.30, la piccola non c'era più e con lei era sparito anche il suo sacco a pelo.

Innamorata ma cacciata dalla casa di riposo? Si ammazza a 83 anni: il caso che sconvolge la Francia

La polizia ha diffuso le immagini della bambina e della tutina che indossava al momento della scomparsa e ha lanciato un appello nella speranza di trovare testimoni. Le autorità hanno invitato gli altri visitatori del campeggio a farsi avanti con qualsiasi informazione possa essere utile per ritrovare la piccola Cleo.

La sauna degli orrori nel resort di ultra-lusso: come muoiono quattro persone, il mistero che sconvolge una nazione

Intanto, sono in corso le ricerche nella zona intorno al campeggio, il Quobba Blowhole, che si trova lungo la Coral Coast. Le squadra stanno scandagliando chilometri di spiagge e sterpaglie e l'area è sorvolata da elicotteri privati che si sono uniti a loro per trovare Cleo Smith. Le ricerche si stanno concentrando intorno ad alcune baracche sulla costa. Tutti gli ospiti e il personale del campeggio sono stati interrogati e ogni macchina in uscita è stata perquisita. "Continueremo fino a quando non saremo in grado di fornire risposte su quello che è accaduto a Cleo", ha detto l'ispettore Jon Munday. Al momento ogni ipotesi è aperta.

"Come la abbiamo vista". Terrore a Londra per la Regina Elisabetta, angoscia per le sue condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.