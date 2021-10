Kate Middleton, "non ci pensate nemmeno": il divieto a corte è uno "sfregio" agli italiani

20 ottobre 2021 a

Sono tante le regole da seguire a corte, anche a tavola. Ne sa qualcosa Kate Middleton, che da quando ha sposato il principe William, futuro re d'Inghilterra, ha dovuto accettare una dieta particolare, proprio come tutti gli altri reali. Pare che la duchessa di Cambridge, che si mostra sempre in ottima forma, nonostante tre gravidanze, faccia il pieno di verdure ogni giorno. E non solo. Stando alle indiscrezioni riportate dai tabloid, berrebbe anche due smoothies (frullati) al giorno a base di alga spirulina, matcha, spinaci, mirtilli, coriandolo e lattuga romana.

A pranzo, in particolare, la Middleton preferirebbe la verdura e il pesce alla carne. Mentre a cena la carne sarebbe ammessa, addirittura insieme a un calice di Chardonnay. Ciò che invece i reali non possono proprio mangiare a cena, secondo le regole di corte, sono la pasta, le patate e il riso. Insomma, niente pastasciutta... in barba agli italiani. Questi alimenti, come raccontato dall'ex chef di Palazzo Darren McGrady al Telegraph, non vengono proprio preparati in cucina perché rischierebbero di appesantire e portare a cali energetici durante gli impegni istituzionali.

Nonostante questo, però, i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, amerebbero la pasta. Infatti i piccoli di casa sarebbero gli unici a non privarsene. Per il compleanno della secondogenita, per esempio, la Middleton si è dilettata con i figli a preparare la pasta all'uovo.

