America's got talent, 41enne sospeso in aria e schiacciato tra due auto: l'esibizione finisce in tragedia

Grave incidente ad America's got talent-Extreme: il 41enne Jonathan Goodwin, stuntman gallese e artista della fuga, è rimasto vittima di un tremendo imprevisto durante la sua esibizione. L’uomo, come riporta il New York Post citato da Dagospia, si trovava appeso per i piedi a una fune a circa 20 metri da terra. In particolare, era tra due auto sospese alla stessa altezza e tenute ferme da due tiranti. Nella sua performance, il concorrente sarebbe dovuto uscire dalla camicia di forza che indossava, per poi lanciarsi sul materasso sistemato sotto di lui. Il tutto, però, doveva avvenire prima che le due auto venissero liberate e si scontrassero in aria.

Qualcosa invece è andato storto. L'uomo non è riuscito a liberarsi e si è ritrovato letteralmente schiacciato tra le due automobili. Poi sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Goodwin, allora, è stato trasportato immediatamente in ospedale con un aereo. Le sue condizioni, però, erano piuttosto critiche e pare che sia stato operato. Anche se le sue condizioni attuali non sono note. "Era reattivo ed è stato immediatamente portato in ospedale dove continua a ricevere cure mediche - ha fatto sapere la troupe, che ha assistito alla scena -. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui e alla sua famiglia".

L’incidente è avvenuto giovedì sera, durante le prove per lo spin-off Extreme di America’s Got Talent. La Nbc, il canale che trasmette il programma, aveva presentato la serie dicendo che "mostrerà gli atti più oltraggiosi, unici e sbalorditivi". Della giuria fanno parte la campionessa di wrestling Nikki Bella, la medaglia d'oro degli X Games Travis Pastrana e il produttore esecutivo Simon Cowell. Il vincitore riceverà un premio di 500mila dollari, ma al momento una data per l'inizio del talent non è stata annunciata. In realtà non si sa nemmeno se lo show inizierà davvero dopo questa tragedia.

