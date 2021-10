Alec Baldwin, ecco di chi è figlia l'addetta alle armi sul set: la notizia sconvolgente

23 ottobre 2021 a

Si aggiunge qualche dettaglio alla terribile vicenda che ha visto protagonista Alec Baldwin. L'attore alle prese con il film Rust ha sparato alla direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, uccidendola e ferito gravemente il regista Joel Souza. La pistola che doveva usare Baldwin non doveva avere proiettili veri, lo aveva garantito anche l'assistente alla regia, e invece così non è stato. Al momento di puntare l'arma, l'attore ha sparato e un proiettile vero ha colpito l'amica. Qualcosa, dunque, non è andata come doveva. La responsabile del controllo armi sul set, Hannah Reed, era al suo primo incarico.

Non solo, perché la ventenne aveva già espresso dubbi sulle sua capacità di caricare pistole di scena. Lo scorso mese in un podcast, mentre stava lavorando sul set di The Old Way di Nicholas Cage, aveva ammesso: "All'inizio ero molto nervosa, non sapevo se ero pronta". Ad aiutarla in quell'occasione il padre, un famoso armiere di Hollywood, Thell Reed, che ha lavorato in produzioni come Django Unchained e Once Upon a Time in Hollywood.

Stando a quanto emerso dai documenti del tribunale di Santa Fe durante le riprese erano state diverse le lamentele circa la sicurezza. Non a caso la stessa pistola che ha ucciso Halyna aveva già sparato accidentalmente due colpi. Lì era stata la controfigura dell'attore a sparare nonostante gli avessero detto che l'arma era "fredda", ossia non avesse munizioni al suo interno. "Ho il cuore a pezzi - ha scritto Baldwin su Instagram - sono in contatto col il marito di Halyna: gli ho offerto tutto il mio supporto, un pensiero a lui, al figlio e a tutti quelli che l'amavano".

