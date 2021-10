Variante Delta, il Portogallo col record di vaccinati: "Un caso di studio", cosa sta succedendo

26 ottobre 2021 a

Il caso Portogallo è un modello per l'Europa: record mondiale di vaccinati, e il Covid sta velocemente sparendo. Solo lo scorso febbraio, il Paese era in (durissimo) lockdown, con dati di contagio tra i più alti al mondo. Oggi, al contrario, il bollettino lusitano riferisce di 300 nuovi casi al giorno, 5 morti, circa 60 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Numeri trascurabili, soprattutto se comparati a quanto sta accadendo nella vicina Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, ma anche alla stessa Italia.



L'obbligo di esibire il corrispettivo del nostro Green pass resta per accedere allo stadio e altri grandi eventi, le mascherine sono obbligatorie sui mezzi pubblici, a scuola, per il personale in negozi, ristoranti e bar. Per il resto, è un lento ritorno alla vita pre-pandemia. Soprattutto, come sottolinea il Corriere della Sera, "l’allentamento delle restrizioni non ha avuto contraccolpi sull’andamento dei contagi" e questo grazie alla campagna vaccinale condotta a spron battuto e senza sostanziale opposizione da parte della cittadinanza. I vaccinati a doppia dose sono l'86,9% della popolazione, il dato più alto al mondo (al secondo posto gli Emirati all'86,1%), soprattutto è vaccinato il 100% degli over 65, la fascia a più alto rischio, mentre gli over 50 sono coperti con una sola dose al 100%, al 95% tra i 25 e i 49 anni, all'88% gli under 17.



A capo della campagna vaccinale il vice-ammiraglio Henrique Gouveia e Melo, il generale Figliuolo portoghese. Sessantenne, nato in Mozambico e nuovo eroe nazionale. Lui è il simbolo di tutto quello che in Italia non siamo riusciti a raggiungere. Forse perché qui è mancata, come sottolinea il Financial Times a proposito del Portogallo, "la cooperazione tra medici, militari e funzionari locali" e in generale manca quel senso di fiducia generalizzata nei confronti di autorità sanitarie e vaccini.

