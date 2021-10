Alec Baldwin, pochi secondi prima di uccidere la Hutchins... la foto-choc dal set di Rust

27 ottobre 2021 a

a

a

Spunta adesso una foto scattata poco prima del tragico incidente sul set di "Rust", il film che Alec Baldwin stava girando in New Mexico. L'attore ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, con una pistola di scena che pensava fosse caricata a salve. Nell'immagine, pubblicata e diffusa sui social dal capo elettricista della troupe, Serge Svetnoy, si vede un set allestito in una piccola chiesa. Al centro dell'inquadratura c'è Baldwin, 63 anni, circondato dal resto dello staff. A corredo della foto, Svetnoy scrive: "Questa è l’ultima foto di Halyna sul set". La vittima, infatti, si vede di spalle, proprio di fronte all'attore che di lì a poco l'avrebbe uccisa per errore.

"Quel figlio di putt***". Subito dopo gli spari di Baldwin, ecco la telefonata: cos'è successo (davvero) sul set

L’incidente si è verificato intorno alle 15 e 30, ora locale, quando Hutchins è stata colpita al petto dal colpo sparato involontariamente. Un proiettile ha raggiunto anche Souza, il regista, ricoverato nell’ospedale di Santa Fe con una ferita alla spalla. Quando l'attore ha sparato, stava recitando e in particolare si stava esercitando a estrarre la pistola dalla fondina puntandola verso la telecamera. Secondo quanto emerso finora, gli era stato assicurato che l’arma fosse scarica poco prima che iniziasse la scena.

Nei giorni scorsi, inoltre, i media americani hanno fatto emergere ulteriori dettagli sulle carenze rispetto alle misure di sicurezza adottate sul set. La responsabile alle armi, per esempio, non aveva grande esperienza: era al suo secondo incarico. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, anche se non è ancora chiaro chi sarà incriminato. Alec Baldwin probabilmente non sarà ritenuto responsabile penalmente per la tragedia, ma visto che era anche il produttore del film, potrebbe avere dei problemi sul piano civile.

"Le pistole non uccidono, ma Baldwin...". Donald Trump junior, odio e vendetta: cosa s'inventa, a soli 25 euro | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.