Kim Jong-un? Non proprio, il clamoroso sospetto dell'intelligence: ecco chi è davvero quest'uomo

La vita e soprattutto la salute di Kim Jong-un sono avvolte da un alone di mistero. Si presume che abbia 37 anni, ma l’attenzione maggiore è dedicata al suo peso: secondo gli agenti dell’intelligence della Corea del Sud, il dittatore di Pyongyang sarebbe dimagrito di 20 chili rispetto al picco di 140 che aveva toccato nel 2019. Smentita la voce secondo cui sarebbe malato: Kim sta bene, ha fatto una normalissima dieta per perdere peso.

Resta però il fatto che le sue apparizioni in pubblico siano diventate molto meno frequenti, alimentando le voci secondo cui il dittatore si farebbe sostituire da un sosia in alcune circostanze. Addirittura nel 2020 per un periodo era stato dato per morto, e più in generale si è spesso e volentieri parlato di gravi problemi di salute. E invece da qualche mese Kim è tornato sulla scena ed è apparso anche più snello, anche grazie all’abbigliamento scelto, ovvero alle giacche larghe e ai pantaloni a mongolfiera.

Setacciando le immagini di Kim diffuse dalla propaganda nordcoreana, i servizi segreti dei vicini hanno usato dei sistemi molto precisi e affidabili per stabilire se fosse davvero lui: a quanto pare è così, nessun sosia, dato che le immagini sono state passate al setaccio comparando espressioni facciali, modelli di tracciamento del peso, algoritmi e intelligenza artificiale.

