Sul sedile dell'aereo un cadavere, orrore ad alta quota: "Positivo al Covid", ciò che non torna

Uno choc, una scena di quelle da cui è davvero difficile riprendersi. Il punto è che un uomo di 51 anni è morto a bordo di un aereo della Pegasus proveniente dalla Turchia e diretto in Germania. L'uomo è poi risultato positivo al Covid: a trovarlo senza vita, gli assistenti di volo, durante lo sbarco dei passeggeri.

Secondo quanto riferito dall'agenzia Anp, che cita quanto testimoniato da alcuni passeggeri, gli assistenti di volo si sono accorti del cadavere, appunto, durante le manovre di sbarco. Come detto, il tedesco era positivo al coronvirus ed era definito un soggetto a rischio a causa di alcune patologie pregresse.

Il malcapitato era in viaggio da solo e probabilmente proprio per questa ragione nessuno ha dato l'allarme, immaginando che si fosse soltanto appisolato. Inoltre era seduto vicino al finestrino del volo che collegava Istanbul ed Amburgo. I fatti risalgono allo scorso mercoledì, ma se ne è avuta notizia soltanto ora. "L'uomo viaggiava da solo, aveva un posto vicino al finestrino", ha spiegato il portavoce della polizia, così come riportato dal Der Spiegel. "Era con la testa chinata e gli occhi chiusi", ha aggiunto il portavoce della polizia, ragione per la quale sarebbe stato preso per dormiente.

