Fiona, la bimba non vuole mettere la mascherina in classe? Fa una brutta fine: una storia orribile

Non vuole mettere la mascherina in classe e per questo adesso rischia di essere bocciata: protagonista di questa assurda storia è Fiona Laschells, una bimba di 8 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola della contea di Palm Beach, in Florida. La scelta di non indossare - fin dall'inizio dell'anno scolastico - il dispositivo di protezione durante le ore di lezione le è costata una serie di sospensioni, che ora la mettono a rischio bocciatura per l'eccessivo numero di assenze.

A raccontare la vicenda è stata la madre Bailey, che attraverso il sito "StandUpForFiona" ha deciso di appoggiare la battaglia di sua figlia sul web. "Questa situazione è destinata a non migliorare. Nonostante i suoi successi scolastici, l'insegnante le ha assicurato che non solo sta per perdere la seconda elementare, ma che non c'è neanche modo di recuperare". La bambina, pur essendo un'alunna modello, ha già ricevuto 15 azioni disciplinari a causa del suo costante rifiuto di mettere la mascherina. E così ha accumulato ben 36 giorni di assenza. Numeri che possono valere una bocciatura.

In uno dei numerosi video pubblicati online, Fiona ha provato a spiegare le sue ragioni: "Quando tocchi la mascherina per mettertela, sulle mani possono esserci centinaia di batteri. Poi te la metti e respiri tutti quei batteri, così ti ammali e stai male". La madre, intanto, si è detta orgogliosa della battaglia della bimba: "È in missione per riprendersi i suoi diritti costituzionali contro il consiglio scolastico tiranno della scuola". In Florida, comunque, le mascherine a scuola non sono obbligatorie. Tuttavia almeno 8 contee si sono ribellate, ritenendole indispensabili per arginare la diffusione del Covid.

