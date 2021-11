Travis Scott, tragedia al concerto rap: "Morti anche bambini di 10 anni"

06 novembre 2021 a

Tragedia al concerto del rapper Travis Scott a Houston: tra le 8 persone che hanno perso la vita nella calca c'erano anche bambini di appena 10 anni. In centinaia sono rimasti feriti, mentre 11 persone sono state ricoverate in ospedale in arresto cardiaco. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, citati dai media statunitensi. Il panico è scoppiato dopo che la folla ha iniziato a oltrepassare le recinzioni per raggiungere il palco.

Houston, tragedia al concerto di Travis Scott: 8 persone morte nella calca, centinaia i feriti

All'evento c'erano circa 50mila persone. Il concerto si è svolto nell'ambito di un festival musicale - Astroworld - per cui era prevista anche una seconda serata, che è già stata annullata. Lina Hidalgo, giudice della contea, ha parlato di una "notte estremamente tragica": "I nostri cuori sono spezzati, le persone vanno a questi eventi solo per divertirsi e rilassarsi. Non è il tipo di evento dove ti aspetti delle vittime".

La tragedia sarebbe iniziata quando a Houston erano le 21 e 15 di venerdì. "La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco e la gente si è fatta prendere dal panico", ha detto il capo dei vigili del fuoco Samuel Peña. Quando hanno iniziato a esserci i primi feriti, la situazione è degenerata. Secondo lo Houston Chroniclè, Travis Scott - sul palco mentre si consumava la tragedia - si sarebbe fermato più volte durante la sua esibizione perché notava i fan in difficoltà sotto al palco.

