Covid, nuova variante "molto diversa dalle altre": panico in Europa, la mutazione indecifrabile

Una nuova variante del Coronavirus - "molto diversa dalle altre" - è stata individuata a Bannalec, comune francese nella regione della Bretagna. Lo riporta in esclusiva il quotidiano Le Télégramme parlando del piccolo cluster rilevato nel paesino, con 24 casi confermati. In tutto si tratta di 18 studenti e di sei adulti che si sono contagiati nella scuola Mona Ozouf, i primi registrati il 15 ottobre scorso.

Due delle 12 classi della scuola sono state chiuse, seguite poi da altre due e ulteriori tre nei giorni successivi. Le autorità sanitarie hanno identificato una nuova variante "molto diversa" da quelle precedenti, scrive il quotidiano. La mutazione si sarebbe talmente allontanata da quelle già in circolazione che sarebbe stato difficile individuarla. "Questo ritardo è stato un errore", ha però dichiarato a Le Télégramme una fonte delle autorità sanitarie riferendosi al fatto che questa nuova mutazione sia stata individuata troppo tardi.

Intanto in Francia si assiste a un "chiaro peggioramento" dell'epidemia di coronavirus, come ha dichiarato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "I segnali di allarme si stanno moltiplicando", ha aggiunto. Per questo il presidente Emmanuel Macron in un discorso televisivo ha annunciato che la Francia avvierà la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid per le persone di 50 anni di età e oltre a partire dall'inizio di dicembre.

