Michael Carroll, vinse 11 milioni alla lotteria? Come si è ridotto 10 anni dopo e che lavoro fa: una tragedia

Non ha rimpianti nemmeno dopo aver sperperato 9,7 milioni di sterline (11,5 milioni di euro). Michael Carroll rifarebbe tutto quello che ha fatto, ossia dilapidare il patrimonio vinto alla lotteria del Regno Unito nel 2002. Carroll, oggi 39enne, aveva comprato il biglietto vincente da 1 sterlina quando aveva solo 19 anni e lavorava come spazzino a Norfolk. Una volta diventato ricco, l'uomo si è fatto prendere un po' troppo la mani e ha speso tutto in alcol, droga, auto veloci, vacanze e feste, fallendo nel 2013. Oltre a passare intere notti con le prostitute (lui dice di essere stato con 4mila donne differenti) - motivo per cui la moglie l'ha lasciato -, Carroll è anche stato in carcere.

Tra le condanne quella per possesso di cocaina, l'ASBO per aver terrorizzato i suoi vicini e nove mesi di detenzione per rissa. "Mickey pensava di essere un pezzo grosso, migliore di tutti perché aveva i soldi e si circondava di tirapiedi. Me ne sono andata perché stava sprecando 10 milioni di sterline (11,5 milioni di euro) in abbuffate di alcol e droghe e mi tradiva con le prostitute", è stato lo sfogo dell'ex coniuge.

Al suo punto più basso Michael si è trasferito in un hotel per senzatetto. A causa della reputazione infatti Carroll ha faticato a trovare il lavoro, fino a quando è stato assunto nella fabbrica di biscotti Walkers ad Aberlour. Successivamente - stando a quanto dichiara The Mirror - l'uomo si è trasferito in Scozia dove ha lavorato sette giorni su sette come minatore di carbone. Pentito? Niente affatto: "Non è andato storto: sono stati i migliori 10 anni della mia vita per £ 1. Non guardo indietro con rimpianti, questo è certo", ha commentato sorprendendo tutti.

