Joe Biden e il peto, bomba pure su Camilla Parker Bowles: quello che nessuno aveva ancora detto

Cos'è stato peggio? Il peto di Joe Biden o la mancanza di educazione di Camilla Parker Bowles? A porsi il (più che legittimo) interrogativo è Silvia Triuzzi, sul Fatto quotidiano. La scorsa settimana ha fatto il giro del mondo l'imbarazzante indiscrezione, pubblicata dal Daily Mail e altri tabloid britannici, della flatulenza "lunga e rumorosa" sfuggita al presidente americano durante un incontro alla CoP26 di Glasgow con il premier inglese Boris Johnson, l'erede al trono principe Carlo e la di lui compagna Camilla.

Secondo i giornali, a rivelare l'increscioso imprevisto sarebbe stata proprio la duchessa, letteralmente scandalizzata dal "venticello" di Sleepy Joe (soprannome coniato dal rivale democratico dal suo predecessore repubblicano Donald Trump e che, temiamo per Biden, verrà presto rimpiazzato da un nuovo appellativo). Camilla "non faceva che parlarne", spiegava il Daily Mail.

"Un vento che cambia il clima!", è la battuta abusata in questi giorni di trattative serrate. Una ironia, quella sulla "emissione di gas non serra", come la definisce la giornalista del Fatto, che però non dovrebbe far dimenticare, ammonisce sempre la Triuzzi, quello che molti commentatori e utenti sui social non hanno invece considerato: "Chi è più maleducato: Biden che fa le puzzette in pubblico o la sora Camilla che lo racconta in giro?".

Di certo, però, c'è che il bilancio scozzese del presidente americano è deprimente: oltre al peto, infatti, non poteva non fare il giro del mondo la pennichella in mondovisione sulla poltroncina dell'evento più atteso dell'anno.

