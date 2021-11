Volo Londra-Zurigo interrotto dopo il decollo, "puzza oscena": orrore, nella cabina di pilotaggio...

16 novembre 2021 a

Un viaggio brevissimo quello percorso dall'aereo della Swiss International Airlines. Il velivolo, partito il 7 novembre da Londra e diretto a Zurigo, è dovuto tornare indietro poco dopo il decollo. Per la precisione, il volo è stato interrotto dopo soli 30 minuti dalla sua partenza dall'aeroporto di Heathrow. A confermarlo il canale francese Bfm Tv. Il motivo?

"L'aereo è stato costretto a tornare a Londra a causa dell'odore di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio - spiega la compagnia a uno dei passeggeri che ha chiesto spiegazioni in merito -. Consideriamo la cancellazione del volo circostanza straordinaria. Per questa ragione, dobbiamo rifiutare la sua richiesta".

Il riferimento è alla domanda avanzata dal passeggero, affinché venisse risarcito del danno subito così come prevedono le regole europee. Nonostante le persone a bordo a causa del ritardo siano state costrette ad alloggiare per una notte in hotel, la Swiss International Airlines ha negato l'indennizzo. Per la compagnia si tratta di "una circostanza straordinaria", Come darle torto: di un volo dirottato a causa della puzza dei calzini non si era mai sentito prima d'ora. E forse è stata una novità ben poco piacevole anche per i membri dell'aereo svizzero.

