Meghan Markle sorpresa mentre miagola in mezzo alla strada conciata così: choc, come è ridotta

19 novembre 2021 a

a

a

Meghan Markle ha preso parte allo show di Ellen DeGeneres, uno dei più popolari e seguiti negli Stati Uniti. La duchessa di Sussex si è prestata a un’intervista sul suo passato, d’altronde non ha mai fatto mistero di preferire i panni dell’attrice rispetto a quelli della reale. E così ha regalato anche dei siparietti che hanno fatto divertire il pubblico e forse storcere qualche naso nel Regno Unito, dove i membri della famiglia reale sono per natura ingessati e poco inclini a queste cose per una questione di immagine.

Video su questo argomento "Prima di conoscerli ero così felice...". Meghan Markle, con che faccia? L'ultimo sfregio contro i reali inglesi

La Markle si è prestata a uno spettacolo in strada organizzato dalla DeGeneres: ma mangiato patatine e biscotti, ha indossato orecchie da gatto e intonato una canzone, dopodiché ha anche tirato fuori un biberon pieno di latte e ha iniziato a bere. Il siparietto improvvisato ha divertito molto il pubblico, con la Markle che ha svelato di comportarsi in maniera simile anche per divertire i figli: canta, balla e fa le smorfie.

Una volta rientrata in studio, la duchessa di Sussex si è sciolta quando ha parlato dei figli. In particolare ha mostrato una foto del primogenito Archie, che adesso ha due anni, mentre dà da mangiare alle galline nella loro villa californiana. “Archie ama essere un fratello maggiore di Lillibet - ha dichiarato la Markle - e ama ballare”. Mentre per quanto riguarda lei, ha svelato di non essere male in cucina: sarà lei a preparare il pranzo per il Ringraziamento a Harry e ai suoi figli.

Video su questo argomento "La Regina usa codici segreti per attaccarci". Meghan e Harry, il più clamoroso dei sospetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.