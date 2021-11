La birra sul bancone? Ecco che fine fa, il video che sconvolge il mondo: inspiegabile

19 novembre 2021 a

La vecchia proprietaria lo diceva da tempo: quel locale è infestato di fantasmi. E ora a dimostrarlo ci sono le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza che hanno immortalato l’istante in cui, in un pub di Hendon, nel Sunderland, in Inghilterra, una pinta di birra scorre in avanti e poi si rovescia senza che nessuno l’abbia toccata.

Come riporta Dagospia che riprende un articolo dal Daily Mail, Darla Anderson, 23 anni, titolare del pub, che era presente al momento dell'accaduto, ha detto di essere rimasta di sasso quando ha visto cadere il bicchiere. La ragazza ha raccontato che la zia, che vent’anni fa era proprietaria del locale, all’epoca diceva sempre che era infestato di fantasmi.

"Alcuni giorni fa è venuta una medium e ci ha detto che sentiva una presenza nel pub", ha detto. "Ricordo che stavo solo guardando la pinta e poi è caduta, c'erano solo tre o quattro persone nel pub in quel momento. Non riesco a trovare alcuna spiegazione ragionevole sul motivo per cui è successo, nessuno poteva crederci".

La donna ha pubblicato il video sui social e molti hanno commentato che" il bar non è in piano, quindi è semplicemente scivolato". "Ma il vetro era su un tappetino progettato per impedire che accadano cose del genere", ha ribattuto Darla: "Dopo aver visto il video, la precedente padrona del locale mi ha contattato per farmi sapere che diceva sempre che il pub era infestato perché i bicchieri di una pinta vuoti cadevano dal bar, ma non ha mai avuto telecamere a circuito chiuso per riprenderle". E conclude: "Sono così felice che abbiamo la ripresa perché penso che nessuno mi avrebbe creduto se avessi detto questa cosa".

