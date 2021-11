Charlene di Monaco, "da quale cocktail è dipendente": l'indiscrezione sul male oscuro della principessa

Daniela Mastromattei 21 novembre 2021 a

È tornata, ma sta male. Non è nelle condizioni di apparire in pubblico. Al suo posto, sul balcone del Palazzo del Principato, un cartello con i cuoricini rossi recita: «We miss you mommy» (ci manchi mamma), tenuto dalle manine dei due gemelli, Jacques e Gabriella, figli di Alberto di Monaco e Charlène. Ed è a lei che è rivolto il messaggio d'amore, per la prima volta assente anche alla Festa nazionale del 19 novembre che ogni anno riunisce tutti i membri della famiglia Grimaldi. Il principe Alberto, per la prima volta in dieci anni festeggia da solo senza la consorte, accanto ai suoi piccoli tesori: Jacques, bellissimo in uniforme, proprio come il padre alla stessa età, Gabriella in rosa, perfetta "mini me" di mamma Charlène. Sette anni il prossimo 10 dicembre, i gemellini hanno salutato dal balcone, regalando sorrisi, espressioni tenere ma anche annoiate, inevitabili alla loro età.

«Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di risposo e tranquillità, per questo resterà un po' di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente», ha detto il principe spiegando che la moglie non si trova a Palazzo, ma in un luogo molto vicino che consente a lui e ai figli di vederla ogni giorno. E lei, nata Wittstock con un passato da nuotatrice e modella, ha fatto sentire la sua vicinanza con un breve video su Instagram. Ma «è ancora debilitata e ha uno stato di affaticamento generale profondo», per questo la sua convalescenza continua in un centro specializzato fuori Monaco, in una clinica svizzera. Eppure avevamo nutrito più di una speranza lo scorso 8 novembre, quando dopo otto lunghi mesi trascorsi in Sudafrica, è sbarcata all'aeroporto di Nizza, dove è arrivata con un jet privato. Le sue prime parole: «Grazie ai dottori che hanno fatto un incredibile lavoro per curarmi. Ho passato un periodo davvero duro, ma al tempo stesso è stato bello rivedere la mia terra. Adesso sono così felice di tornare dai miei figli, a casa». Abbiamo pensato, finalmente la principessa triste torna a sorridere, soprattutto dopo aver visto le foto nel cortile di Palazzo che la ritraevano vicino al marito Alberto e ai gemellini.

E ancora più tardi quel suo bellissimo messaggio sui social: «Oggi è stato un giorno felice. Grazie a tutti per avermi sostenuto». Poi il distacco. L'assenza, di nuovo. La sua lunga lontananza dalla famiglia ha alimentato nei mesi una serie di dubbi: dalla crisi coniugale alla depressione fino alla disintossicazione dai farmaci. La sua ultima apparizione pubblica nel Principato risale a gennaio per la festa di Santa Devota. Poi il trasferimento in Sudafrica della scorsa primavera per un breve periodo. Più precisamente, si diceva allora, per sostenere una campagna contro il bracconaggio dei rinoceronti e per partecipare ai funerali del re Zulu Goodwill Zwelithini. Ma quella sua intervista alla tv sudafricana News24 non prometteva nessun rientro a breve. La moglie del principe Alberto spiegava: «Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare. Un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione è subentrata un'infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l'impossibilità di spostarmi: l'apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi». Un'estate scandita da almeno tre interventi chirurgici.

C'è pure chi sostiene che da nove anni la principessa abbia una dipendenza da un cocktail di sonniferi. Che avrebbe cominciato ad assumere contro il dolore causato da una vecchia ferita e poiché soffriva di insonnia, sarebbe caduta in un circolo vizioso. Medicinali che l'avrebbero sostenuta anche contro l'aria pressante che si respira a corte, che cerca di sopportare da 10 anni, dal suo matrimonio. Ci ricorda un po' la principessa Diana, anche lei infelice e sofferente agli ambienti di Palazzo. Infatti secondo i beneinformati «a Monaco si sente osservata, giudicata, detestata e l'amore di Alberto non basta a proteggerla». Il Sudafrica è stata una fuga. In questi lunghi mesi, Alberto le ha fatto visita due volte: a giugno e agosto. Ma il gossip più cattivo a settembre ha parlato di crisi coniugale e Alberto è esploso: «Charlène non è andata in esilio in Sudafrica, non ha lasciato Monaco per caso. Certo non perché era arrabbiata con me o con chiunque altro... Mi stavo concentrando sulla cura dei bambini e speravo che queste chiacchiere sarebbero svanite da sole, invece no. Tutto ciò non fa bene né a me né a mia moglie». Ma il chiacchiericcio è andato avanti, soprattutto quando il principe si è presentato a ben due eventi con la splendida Sharon Stone... Chissà che piacere deve aver fatto a Charlène.

