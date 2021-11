Carli, ingoia un AirPod pensando fosse ibuprofene e manda questo vocale: un orrore, com'è ridotta

22 novembre 2021 a

Una vicenda sconcertante, ma tremendamente vera. Carli Bellmer, estetista e presentatrice di podcast di 27 anni, ha infatti confuso una compressa di ibuprofene con un AirPod, le cuffie senza fili di Apple, e la ha ingerita poiché non stava bene. Il racconto di quanto accaduto, ovviamente, ha viaggiato su TikTok, dove la ragazza di Boston, Stati Uniti, ha reso pubblica la sua disavventura.

Il tutto è accaduto lo scorso 5 novembre, il video poi è stato rimosso a causa di alcune violazione delle linee guida della comunità di Instagram: "Ero nel mio letto e avevo una pasticca da 800 mg di ibuprofene in una mano e il mio auricolare sinistro nell’altra. Ho preso la bottiglia d’acqua e ho mandato giù. Subito dopo ho capito che non era ibuprofene - ha spiegato piangendo, tra mille singhiozzii -. Ho provato a rigettarlo ma niente da fare, sto impazzendo", ha spiegato Carli.

La ragazza, per risolvere il problema, è stata costretta a rivolgersi ad un medico. Ma non solo, ha anche rivelato cosa ha fatto prima di rivolgersi ai sanitari: "Prima di scollegare la cuffia dal mio telefono ho fatto trova il mio AirPod e l’ho sentito dal mio stomaco. Ho anche inviato accidentalmente un vocale ad un’amica, dall’interno del mio stomaco". Ma tant'è, l'auricolare in verità poi è stato espulso in modo autonomo: "Non me ne sono accorta, ma ho fatto una radiografia e non c’è più. Non sono la prima e non sarò l’ultima. Adesso ci rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso", ha concluso Carli Bellmer il suo peculiare racconto.

