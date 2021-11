Joe Biden, il disastro sul Covid: caos negli Usa, le cifre che vi nascondono. E Donald Trump...

22 novembre 2021 a

Joe Biden ha fatto flop. Il nuovo presidente degli Stati Uniti non è riuscito a debellare il coronavirus come aveva promesso. "Il 4 luglio - diceva - festeggeremo la nostra indipendenza come Paese e la nostra indipendenza da questo virus". Niente di più falso: da inizio 2021, l'avvio del suo mandato, gli Usa contano 418mila morti a fronte - scrive il Tempo - di 450 milioni di dosi di vaccino somministrate. Insomma, più di quelle dell'era Trump, che invece ne registrava 67 mila in meno.

L'ennesimo scivolone per Biden e la sinistra, che tanto criticavano il predecessore. Per non dimenticare poi il fallimento del ritiro delle truppe in Afghanistan. Tutti flop che danno da pensare agli americani. Oggi come oggi molti di loro iniziano a nutrire dei dubbi sulle capacità del presidente di tenere i ritmi che la sua carica impone, tanto che nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci su una sua uscita di scena anticipata.

Ian Bremmer, politologo della New York University e tutt'altro che filo-trumpiano, ha pubblicato quelli che a tutti gli effetti sono numeri imbarazzanti per Biden: "Morti per Covid negli Stati Uniti nel 2020: 385.343. Nel 2021 fino ad oggi: 385.457". In realtà i numeri andrebbero visti al ribasso per la "Our World in Data" della Oxford University che ne conta 33.589 in meno nell'era del tycoon alla Casa Bianca. Nel 2021, con Biden, 418.937 (dato aggiornato al 19 novembre), 33.480 in più. Insomma, la sinistra criticava tanto Trump, ma ora non è che la situazione sia migliorata.

