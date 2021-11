Charlene di Monaco, la fonte reale: "Chi è la sua alleata nel Principato". Un grosso guaio per Alberto

24 novembre 2021 a

Un'alleata per la principessa Charlene a Monaco. Nonostante le pressioni e il peso del ruolo che riveste a corte, pare che la Wittstock abbia una persona su cui contare sempre. Di chi si tratta? Della cognata Stèphanie, la sorella del marito Alberto. "Le unisce la passione per gli animali", ha rivelato un insider al settimanale Voici. Che poi ha aggiunto: "Un argomento a cui entrambe tengono molto e che ha permesso loro di avvicinarsi e scoprirsi reciprocamente".

E in effetti, come riportato da Vanity Fair, entrambe le principesse sono impegnate da sempre nella difesa degli animali. Tra l'altro, quando si è ammalata, Charlène era in Sudafrica proprio per una serie di impegni legati alle sue cause umanitarie e animaliste. Stéphanie, invece, si è sempre battuta contro gli animali nei circhi e di recente si è anche esposta pubblicamente in favore del divieto di vendita di animali domestici.

Ad avvicinare Charlene a Stephanie, probabilmente, è stato anche il fatto che la cognata da "piccola" era considerata la ribelle di casa, un po' come la Wittstock: ha avuto diversi fidanzati, numerose attività non portate a termine e poi anche un tentativo fallito di entrare nel mondo dello spettacolo. Tant'è che ha inciso un disco che ha pure avuto un discreto successo negli anni ‘80: Ouragan. Solo negli ultimi anni, Stéphanie avrebbe deciso di mantenere un profilo più basso per dedicarsi solo alle sue cause umanitarie.

