Cactus musicale per bambini? Non proprio, orrore in cameretta: spunta la cocaina

26 novembre 2021 a

a

a

E' un simpatico cactus per bambini che canta e balla quando lo accendi. Ma in realtà questo giocattolo "dice le parolacce e parla del consumo di cocaina". Così Walmart è stata costretta a ritirare uno dei suoi giochi musicali dopo che alcuni clienti si sono accorti che cantava un brano in polacco molto trasgressivo, per così dire. Il Dancing Cactus Toy, venduto per 25,85 dollari sul sito web del rivenditore, riporta Dagospia che cita il New York Post, canta in inglese, spagnolo e appunto polacco e in teoria dovrebbe favore l’apprendimento dei più piccoli. Peccato che in un canto si intoni la frase: "Dov’è l’anguilla bianca?", da un rap polacco di Cypis pubblicato nel 2015 sull’abuso di droga e sulla morte: "L’unica cosa nella mia testa / sono cinque grammi di cocaina, volano via da soli / sull’orlo dell’oblio".

Video su questo argomento "Vaccinati anziché imburrati". Joe Biden fuori controllo, la battutaccia di fronte agli Usa

Ma una donna polacca che vive in Canada ha scoperto la cosa e parlando a Ctv News ha detto: "Ho iniziato ad ascoltare le canzoni e ho sentito le parole. Ero scioccata. Ho pensato 'È una specie di scherzo?'". "Questo non è quello che ho ordinato per mia nipote. È una canzone molto deprimente". "Ho comprato a mia figlia un cactus giocattolo danzante... che sembra cantare e ballare una canzone polacca sulla dipendenza da cocaina?", scrive un'altra su Twitter.

Pena di morte o lavori forzati per una giacca di pelle: l'ultimo orrore del dittatore Kim Jong-un, chi finisce male

Un portavoce di Walmart ha quindi chiarito che "questi articoli sono venduti da un venditore di terze parti sul nostro sito web. Stiamo rimuovendo gli articoli mentre esaminiamo ulteriormente questo reclamo". Ma non finisce qui. Perché Cypis ha detto che il produttore cinese che ha creato il giocattolo ha usato la sua canzone rap senza permesso. E ora vuole intraprendere un'azione legale. Insomma, un vero disastro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.